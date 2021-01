Futebol de luto por Apolinário: "Torna-se injusto ter de aceitar"

NB Hoje às 13:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Alex Apolinário, de 24 anos, faleceu esta quinta-feira, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória no domingo, quando representava o Alverca em jogo do Campeonato de Portugal com o U. Almeirim. O médio ofensivo deixa mulher, dois filhos menores e o futebol luso de luto. Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, foi das primeiras personalidades a deixar uma sentida mensagem de condolências.

"Lamento profundamente a morte, esta quinta-feira, de Alex Apolinário, futebolista do FC Alverca, de apenas 24 anos, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória durante um encontro do Campeonato de Portugal. Numa época tão difícil e em que o futebol tem sofrido tantas perdas, torna-se ainda mais duro, incompreensível e injusto ter de aceitar o desaparecimento de um jovem que deveria ter tido pela frente muito mais vida e a oportunidade de continuar a construir a carreira de futebolista pela qual tanto lutou. Nesta hora de enorme dor, sabendo que as palavras pouco podem confortar, dirijo, em nome do futebol português, a todos os familiares, colegas e amigos de Alex Apolinário, assim como ao FC Alverca, clube que sempre honrou, os meus mais profundos pêsames", pode ler-se numa nota publicada no site da FPF.

Sérgio Conceição, em conferência de Imprensa de lançamento do Famalicão-F. C. Porto também deixou uma mensagem a propósito do falecimento do jogador: "Envio da parte de toda a estrutura do FC Porto um forte abraço de condolências a toda a família e amigos do jogador do Alverca, Alex Apolinário".

O S. C. Braga, que hoje recebe o Marítimo, também não deixou de publicar uma nota no site oficial: "O S. C. Braga manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Alex Apolinário e endereça à família, aos amigos e ao FC Alverca sentidas condolências".