Futebol de praia e Panenka no menu algarvio do dragão

Equipa de Sérgio Conceição passa, com tranquilidade, em Portimão e continua a três pontos do topo do campeonato. Otávio e Pepê marcam com muita classe.

Foi com muita competência e alguma tranquilidade que o campeão nacional garantiu a terceira vitória consecutiva no espaço de oito dias. Depois dos sucessos frente a Braga e Bayer Leverkusen, e a meio das grandes decisões no Grupo B da Champions, o F. C. Porto visitou Portimão e contou com a inspiração do regressado à titularidade Otávio e do cada vez mais influente Pepê para selar um triunfo que lhe permite manter-se a três pontos do líder Benfica, antes do clássico entre ambos, marcado para o dia 21.

Após um duelo europeu muito intenso e a três dias da visita a Leverkusen, que pode ajudar a definir o caminho rumo aos oitavos de final da Liga dos Campeões, o F. C. Porto não entrou com tudo no Algarve. Pelo contrário, foi o Portimonense a controlar os acontecimentos no primeiro quarto de hora e o cenário só começou a mudar quando uma bomba de Uribe testou a atenção de Kosuke.