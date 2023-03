Futebol feminino: combate contra a precariedade está em marcha

António M. Soares Hoje às 12:00 Facebook

Sindicato de Jogadores quer aumentar os salários, mas os clubes ainda têm fontes de receitas muito pequenas. Só há 190 jogadoras profissionais no futebol português.

O apuramento da seleção feminina para a fase final do próximo mundial atraiu todas as atenções, mas atrás desse feito histórico esconde-se um quadro laboral que está a merecer uma dura batalha.

Recentemente, o Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) apresentou uma proposta para um acordo coletivo de trabalho (ACT) com o objetivo de regulamentar e equiparar o futebol feminino ao masculino, mas esta proposta está longe de agradar aos clubes, até porque as condições contratuais exigidas emperram logo no ordenado mínimo proposto de 2280 euros.