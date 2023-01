Futebol feminino em grande destaque no mercado inglês

JN Hoje às 18:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O fecho da janela de inverno do mercado de transferências no futebol feminino está a ter bastante destaque na cobertura mediática inglesa.

O fecho do mercado também é para elas. A imprensa inglesa, com destaque para a Sky Sports, fez uma cobertura ao minuto do término da janela de inverno.

No site oficial do meio de comunicação britânico, foram várias as atualizações de transferências no futebol feminino, no mesmo "feed" que as movimentações masculinas. Em destaque estiveram Natasha Dowie, que regressou ao Liverpool por empréstimo do Reading.

PUB

Alessia Russo foi dos nomes mais cobiçados deste mercado de transferências, estando ligada a uma movimentação para o Arsenal avaliada em cerca de 500 mil euros, valor elevado para o contexto do futebol feminino. Porém, a Sky Sports também informou que a atacante não irá para os "gunners", permanecendo no Manchester United.