Futebol Feminino: entrada a todo o gás para manter o sonho vivo

Triunfo por 3-0 contra a Bulgária permite lutar pelo Mundial.

A seleção portuguesa entrou praticamente obrigada a vencer face à vitória da Sérvia na Alemanha para se manter na luta do apuramento para o Mundial 2023, e cumpriu, com uma vitória por 3-0, num jogo de sentido único e que já estava fechado ao intervalo, precisamente pela mesma vantagem. Os golos de Diana Silva, Vanessa Marques e Carole Costa justificaram a clara superioridade das comandadas de Francisco Neto que se manteve durante toda a partida e que podia ter levado a números mais expressivos na segunda parte.

A Seleção continua, assim, a depender de si própria para terminar no segundo lugar do Grupo H, que vale acesso ao play-off de apuramento. Para isso, é imprescindível vencer na Sérvia na próxima jornada, que neste momento leva dois pontos de vantagem sobre a seleção lusa. Depois desse jogo, as portuguesas regressam a casa, para defrontarem a Turquia na última jornada.