Futebol feminino: Famalicão pisca o olho à Taça de Portugal

Equipa feminina é a primeira do clube a estar numa final da prova rainha. Objetivo é trazer o troféu e vencer o Sporting.

Foi criada há apenas três anos, protagonizou uma ascensão meteórica e já está a fazer história. Assim se resume o percurso do Famalicão, uma das bem-sucedidas equipas do futebol feminino nacional, que por estes dias enche de orgulho as gentes da cidade, com a inédita presença do clube minhoto numa final da Taça de Portugal.

Vencer o troféu no duelo de hoje (17.15 horas, Canal 11), no Jamor, frente ao Sporting, será a cereja em cima do bolo para o projeto liderado pelo presidente Jorge Silva, que desde que passou a pasta do futebol profissional masculino para as mãos de um investidor que gere a SAD, dedicou toda atenção e recursos do clube para a formação e para o futebol feminino.