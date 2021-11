Futebol feminino: o gesto que valeu um cartão branco ao treinador do Vianense

José Pedro Gomes Hoje às 22:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Equipa feminina do Vianense recusou-se a jogar em superioridade numérica frente a um adversário limitado.

Os valores da ética, do respeito e do desportivismo foram mais uma vez celebrados num relvado de futebol, desta feita tendo como protagonistas a equipa feminina sub-19 do SC Vianense e o seu treinador. Ao perceber que o adversário só tinha oito atletas para iniciar a partida, recusou jogar em superioridade numérica e também alinhou com a mesma composição numérica.

A louvável atitude aconteceu num jogo do campeonato nacional da categoria, frente ao AD Paredes, de Bragança, e mereceu o reconhecimento da árbitra da partida, Marina Almeida, que não hesitou em exibir ao técnico da equipa minhota o cartão branco, que premeia as condutas eticamente corretas. "Eu recebi o cartão, mas os louros são para a equipa. Foram as jogadoras que prontamente aceitaram este desafio. Elas teriam sempre a palavra final e não hesitaram", contou o treinador do Vianense Fabrício Franco, ao JN.