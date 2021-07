Futebol não pára e prossegue nos Olímpicos. Este é o guia para acompanhar a prova

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:40 Facebook

Apesar de os Jogos Olímpicos serem cativantes pelas várias modalidades, o futebol tem sempre um espaço de interesse, sobretudo pela quantidade de jovens que estão presentes neste torneio. No passado, jogadores como Neymar, Messi, Gnabry ou Romário já brilharam, e em todas as edições há talento a observar.

Após o fim do Euro e da Copa América, o futebol de seleções vai continuar nos Jogos Olímpicos, com 16 equipas divididas por quatro grupos a competirem pela medalha de ouro. A categoria do torneio é sub-23, mas cada país pode levar no máximo três jogadores acima de 23 anos.

Grupo A - Japão, África do Sul, México e França

Este grupo é encabeçado pelo anfitrião Japão. A equipa conta com alguns talentos interessantes, sendo que o maior deles é médio criativo do Real Madrid Takefusa Kubo, que promete ser a referência do Japão e um dos melhores jogadores do torneio. Takehiro Tomiyasu oferece muita versatilidade pois pode jogar como central ou lateral, oferecendo segurança defensiva e muitos recursos a nível do passe e progressão com bola. O antigo avançado do Marítimo Daizen Maeda poderá ser uma das referências ofensivas da equipa.

Takefusa Kubo representou o Getafe na época passada

A França é uma das seleções mais fortes dos Jogos Olímpicos. Conta com jovens que atuam nos principais campeonatos europeus. Badiashile, Caci e Kalulu destacam-se no setor defensivo; Camavinga é um médio versátil com vários recursos técnicos e táticos e Amine Gouiri promete vir a ser um dos avançados de topo do futebol. Num grupo com seleções, à partida, mais acessíveis, não deverá ter muitas dificuldades em passar à fase seguinte.

A África do Sul vai contar com dois jogadores bem conhecidos do futebol português. Luther Singh é um extremo do SC Braga, mas esteve emprestado ao Paços de Ferreira na época passada. Lyle Foster vai fazer companhia a Singh na frente de ataque. O avançado pertence aos quadros do Vitória SC, mas vai jogar emprestado nos belgas do Westerlo na próxima época.

Luther Singh marcou cinco golos no Paços de Ferreira na época passada Foto: RUI MANUEL FARINHA/LUSA

O México tem algumas referências ofensivas que poderão causar estragos às defesas adversárias. Roberto Alvarado é um extremo com muita qualidade técnica e capacidade criativa. Quem pode aproveitar estas características é Alexis Vega, que se destaca pela mobilidade e pela forma como recua para ligar jogo com os médios. Por fim, o lateral esquerdo Érick Aguirre tem muita capacidade para se juntar à manobra ofensiva e oferecer largura e bons cruzamentos à equipa.

Grupo B - Nova Zelândia, Coreia do Sul, Honduras e Roménia

A Nova Zelândia conta com algumas figuras interessantes, mas destacam-se o defesa central Nando Pijnaker, atleta do Rio Ave que na época passada alternou entre os sub-23 e equipa B, e Liberato Cacace, um lateral esquerdo com boa projeção ofensiva, que utiliza o drible para chegar à área. A Coreia do Sul tem no médio ofensivo Kang-In Lee a sua maior referência. O jogador do Valência de apenas 20 anos é uma grande promessa do futebol coreano e pode utilizar os Jogos Olímpicos para se afirmar como tal.

As Honduras contam com o antigo atleta do Boavista Jorge Benguché como uma das principais armas ofensivas. O avançado destaca-se pela capacidade física e de movimentações.

Benguché marcou um golo ao serviço do Boavista Foto: Miguel Pereira/Global Imagens

O habitual capitão da seleção da Roménia Andréi Ciobanu poderá ser uma das peças estruturais da equipa, tendo em conta a capacidade de chegada à área e marcação de bolas paradas. Outro médio capaz de criar desequilíbrios é Marius Marin, que joga em Itália, e que se afirma pela qualidade técnica e capacidade de organização de jogo.

Grupo C - Egito, Espanha, Argentina, Austrália

O grande desfalque do Egito é Salah. O Liverpool recusou a participação do extremo nos Jogos Olímpicos para que não falhasse a pré-época com o clube. No entanto, Yasser Rayan pode ser uma das referências ofensivas do país. É um avançado com boa capacidade física, presença na área e que tem facilidade em finalizar. A Austrália tem em Caleb Watts um jogador que poderá afirmar-se nos Jogos Olímpicos e atuar com mais regularidade na equipa principal do Southampton.

Na seleção de Espanha, Pedri é o principal destaque. Foi um dos melhores jogadores do Euro (eleito melhor jogador jovem) e já é um dos craques mundiais, que poderá ajudar a equipa a alcançar o ouro nos olímpicos. Mingueza e Eric Garcia são dois atletas do Barcelona, habituados a jogar ao mais alto nível, e Cucurella pode oferecer capacidade de combinação e virtuosismo na lateral esquerda.

Pedri foi eleito o melhor jogador jovem do Euro2020 Foto: Jonathan NACKSTRAND / AFP

Já não é a Argentina de Messi e Di Maria, mas a seleção olímpica do país continua a ter qualidade em vários setores. Nehuen Pérez é um central seguro e promissor, que atuou pelo Famalicão há duas épocas; Valenzuela esteve emprestado ao clube português na temporada passada e é um extremo que oferece muita qualidade técnica; Thiago Almada é um avançado versátil, capaz de fazer várias posições no ataque, com uma visão e qualidade técnica acima da média.

Grupo D - Brasil, Alemanha, Costa do Marfim, Arábia Saudita

O Brasil tem por norma muito talento nas seleções mais jovens e a equipa olímpica não é exceção. Na defesa destaca-se Gabriel Menino, jogador do Palmeiras de Abel Ferreira, que tanto pode jogar como lateral ou médio direito e até médio defensivo. Para além da versatilidade posicional, tem uma qualidade de passe, posicionamento e visão de jogo fora do normal. Claudinho é um dos médios brasileiros mais cobiçados atualmente. Por fim, no ataque há Antony, do Ajax, extremo direito com muita facilidade em criar situações de remate.

A Alemanha conta com Benjamin Henrichs, lateral direito do Leipzig, habituado a um estilo de futebol muito peculiar com o antigo treinador Nagelsmann, ou seja, chega ao torneio preparado para enfrentar vários cenários. Josha Vagnoman é um defesa direito que pode dar o salto após os Jogos Olímpicos, sendo um ala com capacidade de fazer a linha toda e decidir com critério no último terço. Nadiem Amiri poderá ser a figura ofensiva mais influente tendo em conta as capacidades de chegada área e de último passe.

Vagnoman foi campeão europeu de sub-21 ao serviço da Alemanha Foto: EPA/Tibor Illyes

A Costa do Marfim é mais uma seleção com jogadores ou ex-jogadores da Liga portuguesa. Ouattara é o avançado do Vitória SC e com uns bons Jogos Olímpicos poderá agarrar a titularidade com Pepa. O médio defensivo Idrissa Doumbia representou o Sporting há duas temporadas, mas é Amad Diallo a maior figura desta seleção. O jogador do Manchester United é uma das promessas mais entusiasmantes do futebol e conta com muita qualidade técnica e de definição.

Apesar de a Arábia Saudita ter uma das seleções mais acessíveis, Abdulrahman Ghareeb poderá ser uma das principais figuras ofensivas, pois é um extremo com qualidade técnica e drible em espaços curtos.