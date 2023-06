Futebol português ao lado de Otávio

Nuno Vieira Rodrigues Ontem às 23:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Assobios ao jogador do F. C. Porto causam desconforto no seio da seleção nacional. João Mário passou pelo mesmo.

A última partida da seleção nacional, frente à Bósnia-Herzegovina, ficou marcada por um caso polémico, apesar da vitória por 3-0, com Otávio a ser assobiado por vários adeptos, presentes no Estádio da Luz, quando entrou em campo aos 87 minutos para substituir Bernardo Silva.

O médio do F. C. Porto foi vaiado, não só quando pisou o relvado, mas também quando o nome foi anunciado pelo "speaker", situação semelhante à ocorrida com João Mário, que foi assobiado, quando estava ao serviço da seleção nacional, em março, frente ao Liechtenstein, num encontro disputado no Estádio José Alvalade.