Futebol português perde Luis Díaz: veja os melhores golos do colombiano

Avançado apontou 16 golos esta época em todas as competições.

Luis Díaz está prestes a reforçar o Liverpool. Esta primeira metade de época do colombiano foi de grande nível ao serviço do F. C. Porto e já seria expectável para o adepto portista que mais tarde ou mais cedo algum tubarão europeu o viesse contratar.

Díaz não é só sinónimo de golos, é também de assistências, dribles eletrizantes, de uma capacidade de ser decisivo e de oferecer ao público momentos de magia dentro de campo. Esta temporada leva 16 golos e cinco assistências de dragão ao peito e nós escolhemos os melhores. Veja aqui:

F. C. Porto-V. Guimarães (2-1)

Frente aos vimaranenses, Luis Díaz empatou o jogo com um remate muito colocado.

F. C. Porto-Braga (1-0)

Foi o único golo da partida, através de uma grande corrida do colombiano, terminada com um chapéu.

F. C. Porto-Famalicão (3-1)

Mais um lance característico de ataque ao espaço e finalização sem hipótese para o guarda-redes.

F. C. Porto-Moreirense (5-0)

Díaz ficou isolado depois de um sprint pela esquerda e não desperdiçou o passe de Fábio Vieira.

Santa Clara-F. C. Porto (0-3)

O colombiano ganhou em velocidade e força ao defesa, para depois fintar o guarda-redes.

​​​​​​​F. C. Porto-AC Milan (1-0)

​​​​​​​Um remate de uma bola meia perdida deu uma vitória importante aos dragões.

​​​​​​​F. C. Porto-Boavista (1-0)

Apesar de não ser muito alto, já mostrou bons dotes de cabeça.

Sporting-F. C. Porto (1-1)

​​​​​​​Fintou para o meio e marcou (mais um) golo importante pelo F. C. Porto