Futebol português unido no luto por Fernando Gomes

O "bibota", um dos maiores da história dos dragões e do futebol português, morreu este sábado, depois de três anos a lutar contra um cancro.

Várias personalidades, dos mais diversos quadrantes e de várias atividades, reagiram com pesar e com palavras de admiração à morte de Fernando Gomes, glória do futebol português, que faleceu este sábado, vítima de doença prolongada. Ao pesar do F. C. Porto, já se juntaram Sporting, Braga, FPF e Liga, para além de personalidades como Paulo Futre, André Villas-Boas ou Pepe.

Liga de Clubes: "O futebol português está de luto, mas a história ninguém apaga. Faleceu Fernando Gomes, melhor marcador da história do F. C. Porto e "bibota" de ouro. Muita força para toda a sua família e amigos".

Pedro Proença: "Fernando Gomes foi uma figura maior do que o Futebol, um extraordinário jogador, mas, sobretudo, um cavalheiro que marcou a vida de quem privou com ele. O Futebol Português perde um dos seus maiores embaixadores, alguém que nos sensibilizou dentro e fora do campo".

FPF: "Partiu uma lenda do futebol. Até sempre, Fernando Gomes!"

Sérgio Conceição: "Os nossos caminhos cruzaram-se muito antes do futebol. Desde cedo, aprendi a apreciar o Fernando enquanto homem. Ao longo dos anos, mantivemos uma relação de muito respeito e admiração, acrescentando o futebol àquilo que nos unia. Hoje, partiu um símbolo do nosso clube e do futebol português. Até sempre, Bibota".

Benfica: "O Sport Lisboa e Benfica expressa condolências pelo falecimento de Fernando Gomes, uma das figuras maiores do futebol português, desaparecido hoje aos 66 anos".

Sporting: "Honrou o Sporting CP durante 2 épocas de leão ao peito. Até sempre, Fernando Gomes".

Pepe: "Até sempre, grande bibota. Descanse em paz".

João Paulo Correia, secretário de Estado do Desporto: "O bibota de ouro marcou gerações com os seus golos vibrantes e conquistas históricas".

André Villas-Boas: "Profunda tristeza, que descanses em paz querido Fernando".

Paulo Futre: "Nem quero acreditar. Os meus mais profundos pêsames para a família. Até sempre amigo, líder, bibota, irmão. Descansa em paz".