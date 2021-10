Futebol profissional abordado pela Comissão de Diálogo Social

JN/Agências Hoje às 19:09 Facebook

A Liga Portugal (LPFP), o Sindicato dos Jogadores (SJPF), a Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF) e a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), representados por Pedro Proença, Joaquim Evangelista, José Pereira e Luciano Gonçalves, respetivamente, reuniram-se na sede da APAF), no âmbito da Comissão de Diálogo Social. Foram abordados vários temas de relevância para o futebol profissional, nomeadamente o impacto económico provocado pela Covid-19 e a agenda para 2021-2023.

Outra das questões analisadas por esta Comissão foram as conclusões do grupo de trabalho técnico que levou a cabo uma avaliação sobre a regulação das apostas desportivas, seis anos depois da implementação da lei referente a este tema. Sendo que o papel do Estado neste setor é considerado fundamental, devido às várias questões de ordem ética que podem ser levantadas, foi observado pelo grupo de trabalho técnico a relevância do papel das associações de classe da Comissão de Diálogo Social na credibilidade das atividades objeto de apostas, no caso, o futebol profissional.