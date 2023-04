Futebol: recuperação e descanso são segredos para durar mais

António Manuel Soares Hoje às 13:58 Facebook

Herança genética, controlo do repouso desde o primeiro dia e não ter tido lesões graves na carreira são mais alguns fatores decisivos.

No início da segunda parte do jogo do F. C. Porto, em Paços de Ferreira, Pepe arranca em velocidade antes da linha de meio-campo, para compensar um descuido de Marcano e recupera vários metros a Guedes, que tinha partido como uma seta, impedindo o remate, quando este se preparava para alvejar a baliza de Diogo Costa. O sprint já seria impressionante para qualquer um, mas tratando-se de um jogador de 40 anos, mais ainda.

No caso de Pepe, não são só este tipo de ações que impressionam, mas o facto de ainda estar a jogar por esta altura e com a confirmação que o vai fazer, pelo menos, por mais uma temporada. Perceber como é possível a um jogador desta idade ainda andar nos relvados e render ao mais alto nível, foi aquilo que alguns especialistas nos ajudaram a perceber. "O Pepe é a exceção que faz a regra. Do ponto de vista da higiene de vida, sempre soube ter um controlo absoluto, em termos de dieta, complementação da dieta, repouso e sono. Mas é de exceção, há poucos como ele e nenhum com as características físicas e genéticas que tem", garantiu, ao JN, Henrique Jones, antigo médico da seleção de Portugal.