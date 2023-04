Futebol: Retorno da formação raramente chega às bases

António M. Soares Hoje às 12:40 Facebook

Só alguns clubes conseguem verbas extraordinárias com as camadas jovens, mas todos procuram o novo diamante.

Segundo dados recentes revelados na conferência sobre formação do jornal O Jogo, a transferência de talentos portugueses terá rendido mais de 1,2 mil milhões de euros aos clubes na última década. Só em 2022/23 terão encaixado mais de 252 milhões, o que comprova a importância que a formação adquire em Portugal. Mas estes são números válidos, em larga escala, para Benfica, F. C. Porto, Sporting, Braga, V. Guimarães e Paços de Ferreira, clubes que conseguiram ter numa, ou mais transferências, a "galinha dos ovos de ouro", que lhes alimentou os cofres e justificou o investimento na formação. A verdade é que para os restantes clubes, a peneira de talentos não pára e se não fossem os mecanismos de solidariedade que obrigam a pagar direitos de formação, em alguns casos, faria todo o sentido levantar a questão da viabilidade da formação.

Ainda que estejamos bem longe de um algoritmo matemático, ou se pondere uma gestão fora da caixa, o certo é que todos trabalham na esperança de descobrir uma pepita na formação. Ou, quando muito, formam para reduzir custos no plantel principal. "O objetivo é realizar receitas extraordinárias com a venda de jogadores formados no clube, mas também temos vindo a promover jovens à equipa principal, como o Mauro Couto, Vasco Sousa e Matchoi", explica José Pinto, coordenador da formação do Paços de Ferreira, que recebe direitos pela venda de Diogo Jota ao Liverpool.