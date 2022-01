Futebol turco em choque com morte de jogador em acidente

JN Hoje às 11:10 Facebook

Ahmet Çalik fazia parte do plantel do Konyaspor e representou a seleção da Turquia em oito ocasiões. No Galatasaray, partilhou o balneário com o português Bruma.

A Turquia e o futebol turco acordaram esta terça-feira com a trágica morte de Ahmet Çalik, de 27 anos.

O defesa, internacional turco por oito vezes, faleceu na sequência de uma acidente numa autoestrada de Ancara, sendo que óbito foi declarado logo no local.

De acordo com a imprensa turca, o carro onde seguia Çalik despistou-se e capotou várias vezes, antes de sair da estrada. As equipas de emergência médica chegaram rapidamente ao local, mas não conseguiram evitar o desfecho trágico.

"Estamos profundamente tristes pela perda do nosso jogador, Ahmet Çalik, que ganhou o amor dos nossos adeptos e da cidade desde o primeiro dia em que chegou ao clube", partilhou o Konyaspor, através das redes sociais.

Foram, aliás, vários os clubes turcos que se associaram à dor da morte de Çalik, entre eles Galatasaray, Fenerbahçe e Besiktas.

Ahmet Çalik chegou a Konya em 2020, depois de três épocas e meia ao serviço do Galatasaray, onde foi colega de equipa do português Bruma. Antes disso, representou o Gençlerbirligi.