Futebol: um sábado gordo como não se via desde janeiro

Da última vez que tal aconteceu, na 13.ª ronda de 2020/21, Sporting, F. C. Porto e Benfica venceram os respetivos duelos.

Chuva, frio e muito futebol para ver na televisão. Os adeptos do desporto-rei têm um sábado em cheio, com os três grandes a entrarem em campo para a 10.ª jornada, numa altura em que a liderança do campeonato está presa por apenas um ponto. Depois de desfechos totalmente opostos na Taça da Liga, a meio da semana, F. C. Porto, Benfica e Sporting defrontam, respetivamente, Boavista, Estoril e V. Guimarães, num dia em cheio e que só encontra parelelo, salvo poucas exceções, com o que aconteceu a 8 de janeiro deste ano.

Essa 13.ª jornada da Liga 2020/21 teve o prato principal servido a uma sexta-feira, com o Sporting a vencer no terreno do Nacional (2-0), o Benfica a bater, na Luz, o Tondela (2-0) e o F. C. Porto a ganhar em Famalicão (4-1). Desde então, e tirando a última jornada da Liga passada - por imposição regulamentar -, os três candidatos ao título só jogaram no mesmo dia quando houve clássico à mistura. Aconteceu três vezes ainda na época passada, na 14.ª (F. C. Porto-Benfica, 1-1; e Sporting-Rio Ave, 1-1), 16.ª (F. C. Porto-Rio Ave, 2-0; e Sporting-Benfica, 1-0) e 33.ª jornadas (Benfica-Sporting, 4-3; e Rio Ave-F. C. Porto, 0-3) e também já se repetiu em 2021/22. O Sporting recebeu o F. C. Porto na quinta ronda (1-1), a 11 de setembro, dia em que o Benfica saiu dos Açores após ter imposto uma goleada (5-0) ao Santa Clara.