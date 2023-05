Futebolista de 15 anos morre em rixa depois do jogo

JN Hoje às 17:43 Facebook

Um jovem futebolista de 15 anos morreu devido a uma agressão sofrida durante uma luta entre jogadores de duas equipas

Uma situação de confrontos entre atletas, num encontro de um torneio internacional de futebol de camadas jovens realizado na Alemanha, resultou na morte de um jovem jogador de 15 anos, esta quarta-feira.

A partida entre o SV Viktoria Preussen 07, de Frankfurt, Alemanha, e o Metz, clube francês, terminou em cenas de pancadaria entre elementos das duas equipas, durante as quais a vítima terá sido agredida na cabeça e no pescoço, tendo ficado inconsciente. Depois de ter sido reanimado, foi transportado para o hospital, onde morreu, devido a "graves lesões cerebrais", de acordo com a polícia alemã.

O alegado agressor, de 16 anos, está em prisão preventiva, enquanto decorre a investigação ao incidente, tal como autópsia ao cadáver do jovem atleta.

O Metz, clube do alegado agressor, já defendeu o jogador, referindo que o adolescente não teria intenção de magoar o adversário.