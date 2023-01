Futebolista do Newcastle detido por conduzir alcoolizado

JN/Agências Hoje às 19:31 Facebook

O futebolista brasileiro Joelinton, do Newcastle, foi preso na madrugada de quinta-feira por conduzir alcoolizado, informou hoje a polícia daquela cidade.

O avançado do Newcastle, que marcou na terça-feira na vitória frente ao Leicester, por 2-0, nos quartos de final da Taça da Liga de Inglaterra, foi detido na quinta-feira às 1.20 horas, informou a Polícia, que imediatamente imobilizou a viatura do futebolista.

"Joelinton Cassio, de 26 anos, de Ponteland, bairro onde reside, foi acusado de dirigir com um nível de álcool no sangue acima do limite legal", disse um porta-voz da Polícia de Northumbria, em Newcastle.

Entretanto, o futebolista brasileiro já foi libertado e deverá ser presente a tribunal em Newcastle, a 26 de janeiro, acrescentou o mesmo porta-voz.

Joelinton, que chegou ao Newcastle em 2019 proveniente dos alemães do Hoffenheim, é titular e um jogador importante do atual terceiro classificado da Premier League.