Futebolista espanhola morre aos 15 anos

Estrella Martín, de apenas 15 anos, faleceu na quarta-feira em Ayamonte, Espanha. Real Madrid e Barcelona prestaram tributos à jovem. Não foi divulgada a causa da morte.

"O Sporting Club de Huelva lamenta profundamente comunicar o falecimento da nossa jogadora Estrella Martín Rasco, em Ayamonte. Pertencente aos nossos escalões inferiores, a futebolista, na categoria de cadetes, e habitual nas convocatórias da seleção de sub-15 feminina, deixou-nos hoje na sua cidade natal, deixando um profundo pesar à sua família, amigos e a todos no clube", escreveu o Sporting Club de Huelva, no site oficial.

Os treinos da equipa espanhola foram suspensos e o clube pediu o adiamento da partida de sábado contra o Sevilha. O Real Madrid e a equipa feminina do Villarreal prestaram tributos a Estrella Martín. "O Real Madrid, o presidente e os diretores lamentam profundamente a morte de Estrella Martín, jogadora das camadas jovens do Sporting Huelva. O clube expressa as devidas condolências à família, colegas, clube e entes queridos. Descanse em paz", escreveu os "los blancos".

"Juntamo-nos à dor da família do Huelva. Descanse em paz", escreveu o Barcelona, nas redes sociais. "Do Villarreal, queremos prestar as maiores condolências à família e amigos de Estrella Martín, juntamente com toda a família do Sporting Huelva", escreveu o conjunto espanhol.