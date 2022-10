Futebolista Mason Greenwood novamente detido pela polícia

JN/Agências Hoje às 14:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O futebolista do Manchester United Mason Greenwood foi hoje novamente detido por alegadamente violar as condições da sua fiança, depois de em janeiro ter sido acusado de violação e agressões por uma mulher.

"A polícia de Manchester tem conhecimento de acusações relacionadas com um homem de 21 anos que alegadamente violou os termos da sua fiança, tendo sido efetuada uma detenção em 15 de outubro", disse uma porta-voz da polícia, que recusou nomear o detido por razões legais.

Mason Greenwood foi detido em janeiro depois de ter sido acusado por uma mulher de violação e agressões, com imagens e vídeos a serem divulgados nas redes sociais, com o jogador a ser libertado em fevereiro sob fiança, em que uma das condições era o impedimento de contactar com a alegada vítima.

PUB

Depois de o caso ser conhecido, o Manchester United, dos portugueses Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, decidiu suspender o jogador.