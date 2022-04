Futebolista que jogou na primeira Liga morre aos 28 anos

Arnaldo Martins Ontem às 23:45, atualizado hoje às 00:09 Facebook

Kalindi jogou sete anos em Portugal, tendo defendido as camisolas do Penafiel, Nacional e Académica. Estava no Brasil a lutar contra uma doença autoimune.

O futebol está de luto. Aos 28 anos, morreu Kalindi, lateral direito que jogou em Portugal ao serviço do Penafiel, Nacional e Académica. Esta época, o futebolista brasileiro rescindiu com a Briosa e regressou ao Brasil, onde se encontrava a lutar contra uma doença autoimune. Ao que o JN apurou, o motivo do falecimento terá sido uma paragem cardiorrespiratória.

Kalindi foi descoberto no Grémio Anápolis, no Brasil, e entrou no futebol europeu pela porta do Penafiel, onde fez três épocas de grande nível, o que lhe valeu o salto para a Liga. No principal escalão, representou o Nacional, também durante três temporadas. Este ano, chegou a rubricar contrato com a Académica mas não efetuou qualquer jogo e rescindiu contrato, em janeiro.

À família, o JN apresenta as mais sentidas condolências.