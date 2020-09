Futebolista Taremi conquista seguidores para o Instagram do F. C. Porto 

Sara Oliveira Hoje às 19:37 Facebook

Ainda não marca golos de dragão ao peito, mas Mehdi Taremi já impulsionou as redes sociais do F. C. Porto desde a hora em que, na segunda-feira, foi apresentado como reforço. No Instagram, à boleia da popularidade do craque iraniano, em pouco tempo, o clube azul e branco aumentou exponencialmente o número de seguidores.

Taremi reúne mais 2,4 milhões de internautas no perfil aberto ao público. O futebolista escreve, a maioria das vezes, em persa e inglês, alcançando assim quase todos os que o seguem, sendo visto como um verdadeiro "influencer", mesmo sem partilhas mais pessoais.

E o F. C. Porto começa já a colher frutos da sua contratação no universo digital, onde até publicou um vídeo do novo reforço a falar em persa, sem tradução. Causou estranheza aos portugueses, mas foi bem acolhido por adeptos do Médio Oriente.

Quando chegou, a época passada, ao Rio Ave, o avançado era praticamente um desconhecido no nosso país e foi mesmo o número de seguidores no Instagram que mais chamou a atenção.

Mas, em campo, Taremi provou que é mais do que aparência, tendo sido um dos melhores marcadores do campeonato. No total, foram 18 golos que contribuíram para o quinto lugar do Rio Ave é o consequente apuramento para a Liga Europa, chamando a atenção dos ditos "grandes".

Sporting e Benfica entraram na corrida, mas foi o F. C. Porto que levou a melhor. Um dia depois de ter assinado contrato até 2024, Mehdi Taremi treinou no Olival, às ordens de Sérgio Conceição, aguardando pela estreia oficial.

O atleta é discreto no que respeita à vida pessoal, mas namorou, em 2018, com uma atriz iraniana, Sahar Ghoreishi, e fotografias dos dois podem ainda ser encontradas na Internet.