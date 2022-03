Futebolista ucraniano desafia colegas russos: "Porque não dizem nada?"

JN Hoje às 12:59 Facebook

Andriy Yarmolenko, futebolista ucraniano do West Ham, deixou, ao início da madrugada desta quarta-feira, um pedido aos colegas de profissão russos, para que se manifestem em relação à invasão do seu país.

"Nasci em São Petersburgo, mas cresci na Ucrânia e considero-me 100% ucraniano. Tenho uma pergunta para os jogadores russos. Porque é que estão sentados como idiotas e não dizem nada? No meu país estão a matar mulheres, mães e os nossos filhos e vocês não dizem nada, nem fazem qualquer comentário", sublinhou o jogador, num vídeo publicado nas redes sociais.

O avançado, dispensado por uns dias no clube, devido à situação do seu país, pede coragem e valentia aos colegas. "Conheço muitos de vós e todos me falaram que o que vosso presidente está a fazer é errado. Vocês têm influência nas pessoas e mostrem por favor o que está a acontecer", destacou ainda o atleta, homenageado recentemente pelo emblema de Londres que se manifestou e condenou a invasão.