Futebolistas do Hearts convidados a baixar o salário para metade

Os futebolistas e os treinadores da equipa escocesa do Hearts foram convidados a aceitar um corte de 50 por cento nos salários devido às consequências da pandemia de Covid-19, anunciou esta quarta-feira o clube.

A proprietária, Ann Budge, tomou esta decisão com receio de que as competições de futebol permaneçam interrompidas por meses devido à propagação da Covid-19.

"Para evitar um programa de despedimentos e para proteger o maior número possível de empregos, proponho a criação de um programa de redução salarial", anunciou Ann Budge, em comunicado.

A proprietária do clube determinou que todos os funcionários do clube, incluindo futebolistas, devem aceitar um corte de 50 por cento no salário mensal a partir de abril.

"Aqueles que não puderem ou não quiserem aceitar esse corte salarial podem, obviamente, acordar a rescisão dos seus contratos", disse a proprietária do clube, cuja equipa ocupa o último lugar da Liga escocesa.

