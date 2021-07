Futebolistas que viram presidentes: o raro caso de Rui Costa na Europa

João Faria Hoje às 13:16 Facebook

Rui Costa assume presidência depois de ter sido jogador e é caso raro nas principais liga europeias.

Há duas semanas na presidência do emblema encarnado, Rui Costa é um dos raros líderes de clubes em funções diretivas, após ter sido futebolista. Entre os clubes que, na última época, ficaram no pódio nas cinco principais ligas europeias, apenas em Itália há um antigo jogador com um cargo importante na Direção: Javier Zanetti, vice-presidente do Inter. Isto excluindo diretores-gerais e membros executivos, por não fazerem parte dos órgãos sociais.

Em Portugal, no leque de 18 equipas que na próxima semana inicia a disputa da Liga de futebol, só há mais um exemplo, de funções equivalentes à de Rui Costa. É o caso do F. C. Vizela, que está de volta ao escalão maior, através de Eduardo Guimarães, que é presidente da Direção do clube minhoto, após ter sido jogador dos vizelenses.