Futre: "Joguei com o Maradona em várias seleções. Ele é um Deus, mas logo a seguir vem o Madjer"

Paulo Futre, Juary e Madjer foram os convidados desta quinta-feira do programa "F. C. Porto em casa", transmitido diariamente nas diversas plataformas de comunicação do F. C. Porto.

O trio vencedor da Taça dos Clubes Campeões Europeus de 1987 recordou os tempos em que partilhou balneários ao serviços dos dragões e os momentos da conquista europeia.

O brasileiro abriu a conversa recordado o encontro do estádio do Prater, frente ao Bayern de Munique. "Quando chegou Viena e estávamos a perder 1-0, pensei: vamos levar um chocolate desses alemães. Mas tínhamos um homem chamado Artur Jorge. A conversar connosco ao intervalo, foi uma coisa linda. Cheguei à conclusão que íamos dar a volta por cima, porque naquele momento, mesmo em desvantagem, e tínhamos menos gente no estádio, quando o Artur olhou para nós e começou a perguntar a nossa idade e a dizer que era a última oportunidade de entrar na história do futebol mundial, mudou tudo. Esse maluco aí [Madjer] faz um golo de calcanhar", recordou Juary, lembrando também o golo da reviravolta: "Eu ia para jogar de cabeça, mas não sei o que aconteceu que a bola foi parar ao meu pé".

Paulo Futre ficou em branco na final, mas elogiou o golo de calcanhar que ficou para a história do futebol: "Joguei com o Maradona em várias seleções. Ele é um Deus, mas logo a seguir vem o Madjer. Tinha tudo: pé direito, esquerdo, cabeça. Quando vi o Madjer pela primeira vez no primeiro treino, logo nos primeiros cinco minutos perguntei: o que é isto? Era um extraterrestre. Evolui muito com estes senhores".

O português falou também da jogada que deu origem ao golo de Juary. "O defesa alemão levou o maior nó e foi a maior humilhação que eu vi no futebol. Rompeu-lhe os rins todos. O Madjer rebentou-o todo. Nunca mais vi este rapaz a jogar. Entrou-lhe um cabide pelo corpo. Grande Madjer".

Madjer não ficou atrás nas palavras elogiosas sobre Futre. "Para mim, é o melhor jogador português de todos os tempos", afirmou o argelino.