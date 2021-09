Futre: "Sarabia e Díaz são os jogadores mais cotados em Portugal"

Nuno A. Amaral Hoje às 12:17 Facebook

Em dia de Sporting-F. C. Porto e antes da estreia dos dragões na Champions, em Madrid, o JN entrevistou Paulo Futre, um dos melhores jogadores portugueses de sempre, que foi formado em Alvalade na década de 1980, atingiu a glória nos dragões e deu cartas no futebol espanhol, ao serviço do Atlético. Como sempre, foi uma conversa sem filtros.

Mesmo à quinta jornada, este Sporting-F. C. Porto já é um jogo com muita relevância nas contas do campeonato?

Já se sabe que um campeonato não é como começa, mas como acaba. Mas claro que será um jogo com peso, para depois se fazerem as contas na parte final, sem esquecer o confronto direto. À parte dos pontos que estão em jogo, um clássico conta sempre muito mais. Em Portugal, só temos seis grandes jogos, daqueles que param o país, e este é um deles.