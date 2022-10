Futsal: Águia luta contra hegemonia do leão

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 10:00 Facebook

Benfica, que não conquista títulos desde 2020, garantiu reforços de qualidade para quebrar a hegemonia do favorito Sporting no futsal.

A vida é feita de poucas certezas. A de que o sol vai nascer amanhã, talvez seja a que reúne um maior número de fiéis. Mas no que ao desporto diz respeito, e no futsal em particular, há outra que assume um lugar de destaque nos últimos anos: até pode mudar a época, mas Sporting e Benfica são, indubitavelmente, os crónicos candidatos a vencer a Liga.

E é com esta certeza - se assim quiserem chamar, de ver estes dois eternos rivais disputarem a fase final de apuramento de campeão, que arranca o campeonato versão 2022/23. Ainda que seja natural pensar que o tiro de partida é dado em igualdade de circunstâncias, o Sporting parte um bocadinho à frente, depois de no domingo ter conquistado a Supertaça (quinta consecutiva) e de ter no currículo seis títulos nacionais desde 2015/16.