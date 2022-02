Futsal Azeméis e Eléctrico nas meias-finais da Taça da Liga

JN/Agências Ontem às 23:13 Facebook

O Futsal Azeméis e o Eléctrico carimbaram, esta quinta-feira, a presença inédita nas meias-finais da Taça da Liga de futsal, que decorre em Loulé.

No primeiro encontro da final a oito da prova, que decorre até domingo na cidade algarvia, os golos de Ruan Silvestre (nove minutos), Alan Gitahy (17), Cássio Coelho (24) e Bruno Filipe (34) deram o triunfo à equipa de Oliveira de Azeméis, perante um Fundão que somou cinco bolas nos ferros e revelou-se incapaz de expressar no marcador o domínio exercido na quadra.

No segundo jogo, a formação de Ponte de Sôr derrotou o Candoso, por 3-0, com golos de Hugo Neves (6), Célio Coque (32) e John Lennon (38), um desfecho justo face ao maior domínio do Eléctrico.

Esta sexta-feira, também para os quartos de final, o Sporting defronta o Quinta dos Lombos (17 horas) e o Benfica discute com o Braga (21 horas) a outra vaga nas semifinais, que estão agendadas para sábado (17.30 e 21 horas). A final disputa-se no domingo, pelas 20.45 horas.