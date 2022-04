Futsal: Benfica e Sporting já conhecem adversários da Champions

JN Hoje às 11:04 Facebook

O Benfica defronta o Barcelona, de André Coelho, enquanto o Sporting terá pela frente o ACCS Asnières Vileneuve 92, de Ricardinho, nas semifinais da Liga dos Campeões.

As águias, que levantaram o troféu em 2010, terão pela frente o campeão espanhol, Barcelona, que conta no plantel com o internacional português André Coelho. Os catalães já conquistaram a Champions por três vezes no seu historial (2012, 2014 e 2020), tendo perdido a final da edição transata para o Sporting.

Os leões, que venceram a Liga dos Campeões por duas vezes (2019 e 2021), estão na corrida pela revalidação do título e jogam o acesso à final com os franceses do ACCS Asnières Vileneuve 92, clube onde atua Ricardinho, que chega a esta fase da prova em virtude do afastamento, por parte da UEFA, dos russos do Tyumen, devido à guerra na Ucrânia.

Em aberto fica a possibilidade de uma final 100% portuguesa, caso Benfica e Sporting superem os respetivos adversários nas meias-finais da prova.

A capital da Letónia, Riga, acolhe a fase final da Liga dos Campeões de futsal, entre os dias 29 de abril e 1 de maio.