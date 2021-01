Futsal de Portugal travado pela Polónia

JN/Agências Ontem às 23:09 Facebook

Portugal empatou esta sexta-feira a duas bolas com a Polónia, em Mafra, no primeiro jogo de qualificação do Grupo 8 para o Campeonato da Europa de 2022 de futsal, que ficou marcado pelas dificuldades ofensivas das quinas.

Depois de um ano de paragem devido à pandemia de covid-19, o regresso da seleção nacional ficou marcado pelas dificuldades em superar a boa organização defensiva da Polónia, que se adiantou no marcador por Szczypczynski (18). No segundo tempo, Mikolaj Zastawnik (34) aumentou a vantagem polaca, mas Portugal respondeu de imediato por Pedro Cary (35) e Tiago Brito (36), que fizeram o empate final.

Os oito vencedores dos grupos e os seis melhores segundos classificados juntam-se à anfitriã Holanda na fase final, marcada para 9 de janeiro a 6 de fevereiro de 2022, enquanto os restantes dois segundos classificados disputam um play-off, de 14 a 17 de novembro de 2021, para definir a outra vaga.