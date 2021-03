Futuro de Conceição é "apanhar o voo" para o Algarve

Nuno A. Amaral Hoje às 14:41 Facebook

Treinador do F. C. Porto recusa abordar tema da renovação de contrato

Depois de Pinto da Costa ter dito esta semana, em entrevista ao Porto Canal, que a renovação do contrato de Sérgio Conceição seria concluída antes do final desta época, já que essa é a vontade das duas partes, o treinador dos dragões foi questionado sobre o tema na conferência de imprensa de antevisão ao jogo deste sábado com o Portimonense.

"Qual é o meu futuro? O meu futuro passa por tomar um banho e apanhar o voo para Portimão, onde vamos disputar um jogo que queremos muito ganhar. Estou focado nas competições que faltam. O presidente disse que eu estou focado na Champions, mas acrescento também o campeonato", disse Conceição, esta sexta-feira, após o treino da equipa azul e branca, no Olival.

Sobre a partida no Algarve, o técnico portista, sublinhou a importância de o F. C. Porto vencer. "Não podemos deixar pontos em Portimão, se queremos ainda pensar no primeiro lugar, que é o nosso principal objetivo. O Portimonense tem vindo a conseguir bons resultados em casa nas últimas jornadas. É uma equipa forte nos duelos ofensivos e defensivos. Penso que será um dos jogos mais difíceis que teremos fora até ao fim do campeonato", referiu, relativizando o significado de os dragões jogarem antes do líder Sporting nesta jornada e a possibilidade de pressionarem os leões em caso de triunfo.