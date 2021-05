Futuro de Conceição mantém-se em aberto

Nuno A. Amaral Hoje às 08:45 Facebook

Nápoles é apontado, em Itália, como destino garantido do treinador, mas o processo não está fechado. No Dragão, a prioridade continua a ser a renovação do contrato que acaba em junho.

Sérgio Conceição foi dado como certo no Nápoles por um dos principais jornais desportivos italianos, o "Corriere dello Sport", ao início da tarde de segunda-feira, mas essa notícia não é um dado adquirido. Ao que o JN apurou, o F. C. Porto ainda não desistiu de renovar o contrato do treinador e a hipótese de Conceição continuar no Dragão mantém-se. Os próximos dias serão decisivos, mas a vontade de Pinto da Costa é segurar o técnico que orientou a equipa azul e branca nas últimas quatro temporadas.

Segundo apurámos, o processo ainda poderá vir a arrastar-se até ao início da próxima semana. Se a renovação do contrato que termina em junho não acontecer e a saída do F. C. Porto se tornar realidade, então o mais provável é que a Série A italiana seja mesmo o destino seguinte do treinador que assumiu o leme portista em 2017.