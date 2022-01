Futuro de Jovane no Sporting resolve-se este mês

André Bucho Hoje às 20:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Extremo tem clubes interessados e até pode sair, mas a renovação é a possibilidade mais forte.

Se o plano leonino para janeiro passa por segurar as joias da coroa e investir cirurgicamente no reforço do plantel, o caso de Jovane Cabral é um dos mais complexos para a administração dos leões, sendo que não está descartada a hipótese do extremo deixar Alvalade já em janeiro.

O jogador é um dos poucos casos no clube com o contrato a terminar no final da próxima temporada. Neto e Coates estão na mesma situação contratual, mas há opções que permitem prolongar o vínculo. Além disso, Jovane tem mercado e recentemente até foi referenciado em Itália pelo jornal romano "Il Messaggero" como potencial reforço da Lazio. A gestão do cabo-verdiano é, assim, olhada com tranquilidade pelo leão, que definiu um valor na ordem dos 15 milhões de euros para libertar o atacante.