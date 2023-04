Futuro de Pote nas mãos de Jorge Mendes

Super agente acerta parceria com empresário do jogador e fica responsável pela gestão das propostas do exterior. Criativo tem cláusula de 80 milhões

O empresário Jorge Mendes, sabe o JN, está responsável pela gestão das propostas internacionais para Pedro Gonçalves. O super agente lidera o processo de avaliação das ofertas para o médio do Sporting, que está em alta no plano internacional, depois das exibições na Champions e, recentemente, na Liga Europa, onde apontou um golo incrível frente ao Arsenal.

A posição de Jorge Mendes resulta de uma parceria estabelecida com Jorge Pires, representante de "Pote", a alcunha do jogador.

O Aston Villa, da Premier League, surge como o mais interessado no número 28, mas há mais clubes a fazerem perguntas sobre o internacional português. O jogador, 24 anos, tem contrato até 2026 e está blindado com uma cláusula de 80 milhões. Um valor atrativo, embora seja sempre obrigatório considerar que o Famalicão detém 50% do passe do médio. Um cenário que os leões desejam negociar.