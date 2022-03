Futuro garantido com alma e força nas pernas

João Filipe Brandão Hoje às 13:25 Facebook

Jovens talentos da formação de atletismo do S. C. Salgueiros evoluem na pista do Complexo Desportivo de Ramalde, no INATEL

Atletismo Desde os tempos em que "era quase obrigatório passar pelo Salgueiros para chegar ao Benfica ou ao Sporting" aos tempos de hoje, o Sport Comércio e Salgueiros mantém-se firme na história do atletismo português.

Numa constante corrida pela melhor marca, o mais impressionante registo do emblema salgueirista é permanecer na memória de todos os portugueses como um clube histórico. No atletismo, Marisa Barros foi o principal estandarte da história moderna e talvez a "razão pela qual o clube se tenha mantido vivo este tempo todo", aponta, ao JN, Baltasar Sousa, treinador das camadas jovens da equipa portuense.