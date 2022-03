Futuro incerto para Cristiano Ronaldo e Messi

Os dois astros do futebol mundial não estão completamente seguros nos clubes atuais e uma eventual saída poderá ser equacionada.

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi foram eliminados nos oitavos de final da Liga dos Campeões esta semana. Sem competirem na principal prova de clubes internacional, os craques do Manchester United e do PSG ficam com o futuro incerto, visto que os projetos desportivos onde estão inseridos não cumpriram com os objetivos que têm para o restante de carreira. Apesar de já estarem numa fase final no percurso no futebol, continuam a mostrar que conseguem ser influentes nas melhores equipas do mundo e a terem metas bem elevados no que toca a troféus, algo que esta época parece estar a passar ao lado.

Cristiano Ronaldo - futuro treinador será fulcral