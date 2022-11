Futuro reforço do Sporting criticado: "Não tem princípios"

JN Hoje às 00:34 Facebook

Um dos responsáveis pelas finanças do Rosario Central disse, esta terça-feiram que o clube se sente traído por Mateo Tanlongo, futuro reforço do Sporting.

"Enganou o clube que o formou. A responsabilidade é sempre do jogador. É ele quem escolhe e ele escolheu. Não tem princípios e valores. Enganou-nos e a vítima é o clube. Mentiu ao Carlos Tévez [treinador] porque dizia-lhe que estava perto de assinar. E o pai dele mentiu ao Guillermo Hanonno [secretário geral do clube], porque também assegurou que iam assinar o contrato. Há dois caminhos a seguir: um é o da verdade, os princípios e os valores, o outro é o das mentiras, que foi aquele que os Tanlongo escolheram. Eu acredito na palavra, acredito em dar uma mão, mas eles não", acusou Esteban Ferreyra ao portal Rosario 3.

O contrato do médio argentino termina no final do ano e o cenário de o Sporting conseguir que o vínculo termine mais cedo parece posto de parte uma vez que Ricardo Carloni, presidente do Rosario Central, deixou uma mensagem nas redes sociais, na qual informa: "Decorrem conversas a fim de preservar o património da instituição e que sejam benéficas para todas as partes. Em breve daremos mais novidades, sejam positivas ou negativas", escreveu.