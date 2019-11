Gabigol diz que Jorge Jesus devia ser caso de estudo: "Ele é o melhor"

Hoje às 17:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Gabriel Barbosa, avançado do Flamengo, está rendido ao técnico Jorge Jesus, considera-o um dos melhores e afirma que devia ser um caso de estudo.

O Flamengo venceu domingo o Grémio por uma bola a zero na Arena Grêmio e restam agora apenas dois pontos para o Flamengo conquistar o título. Gabriel Barbosa é uma peça fundamental do plantel e foi autor de mais um golo, que o coloca perto de bater o recorde de maior número de golos numa edição do Braseirão. Gabigol e Jorge Jesus têm uma relação especial e o avançado de 23 anos prestou declarações depois da partida - onde foi expulso - sobre o técnico português.

"Como ele aprende com outros treinadores, acho que também deviam aprender com ele"

Gabigol refere que há poucos como Jorge Jesus e eleva-o a um nível muito alto, destacando o trabalho realizado na gestão e preparação da equipa para cada encontro. "Todos os treinadores têm a sua qualidade. Acho que é um erro estar a fazer comparações, mas nós temos um que é especial. Já trabalhei com inúmeros treinadores, todos tinham uma qualidade imensa, mas o que o mister está a fazer, o que ele vê dentro de um jogo, não é normal. Ele está num nível muito alto. Ainda bem que ele está aqui, tomara que continue. Muito do que ele fala durante a semana, acontece."

Para além disso, salientou a importância de todos os jogadores se sentirem confiantes porque sabem que são opção para o técnico. Prova disso é o facto de rodar três ou quatro jogadores por encontro e o resultado ser positivo. "Nem todos os treinadores conseguem colocar os jogadores a jogar ao nível que ele está a fazer. Hoje foi prova disso mesmo, mudou oito jogadores e as ideias foram as mesmas", frisou Gabriel Barbosa.

Ainda sublinhou que o técnico incute bem as ideias na cabeça da equipa e esta entende facilmente o que ele pretende. Também evidenciou o facto de ter escolhido os rubro-negros quando tinha outras propostas. "Ele chegou ao Flamengo a ser criticado pelos jornalistas, diziam que ele estava numa fase descendente da carreira. Teve convites de vários clubes estrangeiros, escolheu o Flamengo."

O técnico português foi crucial no relançamento da carreira de Gabigol no Brasil Foto: REUTERS/Sergio Moraes

Para o atleta cedido pelo Inter de Milão, Jorge Jesus devia ser um caso de estudo e aponta-o como o melhor: "Acho que tem de se estudar o que ele faz, para que todos possam aprender. Como ele aprende com outros treinadores, acho que também deviam aprender com ele. Tudo o que o Flamengo está a fazer tem muito a ver com ele ou totalmente a ver com ele. Acho que ele é o melhor".

Jorge Jesus falou igualmente do jogador em questão na conferência de imprensa. Revela que ainda não conseguiu fazer dele o jogador que pretende a nivel técnico e tático. Confessa que tem de melhorar certas atitudes e olhar por exemplo, para a postura de jogadores como Messi e Cristiano Ronaldo. Gabigol foi expulso da partida contra o Grémio por ter levado dois cartões amarelos seguidos, por protestos ao árbitro.