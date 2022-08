Gabriel já tem clube e vai ser treinado por um português

O médio Gabriel, que não conta para Roger Schmidt, já tem colocação. O brasileiro vai jogar no Botafogo, treinado por Luís Castro.

O contrato de empréstimo tem duração até ao final da temporada, com a possibilidade de ser prorrogado até 31 de dezembro de 2023.

O médio chegou ao Benfica em 2018/19, proveniente do Leganés (Espanha) e foi um dos destaques benfiquistas nos primeiros tempos de águia ao peito Contabilizou 100 jogos oficiais com a camisola encarnada até setembro de 2021. A partir daí começou a ser preterido nas escolhas iniciais, tendo perdido fulgor e ritmo competitivo, altura em que foi cedido ao Al-Gharafa, do Catar.

O jogador, de 28 anos, tem contrato com o Benfica até 2024.