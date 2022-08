Gabriel Lopes conquista bronze no europeu de natação

Nadador português conquistou o terceiro lugar nos 200 metros estilos.

Gabriel Lopes (Louzan) conquistou, esta tarde, a medalha de bronze nos 200 metros estilos do Campeonato da Europa de natação, que decorre em Roma, tendo terminado com um tempo de 1:58, 34. O nadador chegou a estar na frente dos 150 metros, mas no percurso de livres foi ultrapassado por Hubert Kos, da Hungria, e Alberto Razzetti, da Itália.

Esta é a primeira vez que Portugal conquista duas medalhas na mesma competição, depois de Diogo Ribeiro ter conseguido o terceiro lugar nos 50 metros mariposa.

Também esta quarta-feira, João Costa foi quinto nos 100 metros costas, com 54,01 segundos, e Ana Catarina Monteiro sétima nos 200 metros mariposa, com 2.10,79 minutos.