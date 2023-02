Gabriel Martinelli renova pelo Arsenal com "contrato a longo prazo"

Em grande evidência nesta temporada, Gabriel Martinelli renovou contrato pelo Arsenal, ficando ligando ao clube a "longo prazo".

O anterior contrato de Martinelli expirava em 2024 e o clube britânico há muito que desejava a renovação, tendo agora rubricado, de acordo com a imprensa inglesa, até 2027, ficando com outra temporada de opção no contrato.

Com formação no Corinthians, Martinelli, de 21 anos, chegou ao Emirates em 2019/20 e teve um período de adaptação ao futebol europeu. Atualmente, é uma das peças fundamentais do líder da Premier League, contando 27 jogos, sete golos e três assistências.

O treinador, Mikel Arteta, ficou deliciado com a extensão do vínculo entre as duas partes. "O Gabi é muito novo por isso sabemos que ainda tem muito a mostrar e ficamos contentes por percorrer esta jornada ao lado dele. Estamos ansiosos por continuar a fazê-lo crescer e queremos ver o que vai fazer pelo Arsenal nos próximos anos", afirmou o técnico.