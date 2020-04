Gabriel: "O que me vai custar mais é jogar à porta fechada"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:14, atualizado hoje às 01:01 Facebook

O médio do Benfica falou, esta quinta-feira, de um eventual regresso do campeonato, considerando que "os adeptos é que contam" e que o mais difícil será "dar o clique".

Com as competições paradas devido ao surto do novo coronavírus, um eventual regresso do campeonato português é ainda uma incógnita. Atualmente, o F. C. Porto lidera com um ponto de vantagem em relação ao Benfica, depois de ter recuperado de uma desvantagem de sete pontos. Mas caso a bola volte a rolar, Gabriel garante que os encarnados não vão atirar a toalha ao chão, lamentando ainda pela falta de adeptos nas bancadas.

"Essa reviravolta que o campeonato deu em tão pouco tempo aconteceu no ano passado, quando fomos campeões, só que ao contrário. Estávamos a sete pontos, fizemos um arranque muito forte na segunda volta e conseguimos o título. Quando voltar, vai estar em jogo o título, e para mim título é título, é para isso que eu trabalho, para isso que eu jogo futebol. O que me vai custar mais é jogar à porta fechada, porque os adeptos é que contam. Mas o resultado vai ser igual, é isso que temos de meter na cabeça. O maior desafio no regresso vai ser dar aquele clique de novo e entender que agora está mesmo a valer, e vale um título", começou por dizer ao Globoesporte.

No início do mês, a equipa encarnada iniciou um período de férias dado o "estado emocional dos jogadores", que estava "alterado" e Gabriel elogiou o clube pela rapidez com que agiu perante a pandemia de covid-19.

"Deram-nos 15 dias de férias, no final haverá uma reunião da Federação com os clubes para ver o que será feito. Mas não há previsão de nada, é tudo muito confuso ainda. Ninguém sabe reagir a uma coisa que afeta todas as áreas, ninguém tem informações precisas. Ficamos apreensivos em casa, ninguém aguenta mais ficar sem jogar à bola, sem treinar", acrescentou, salientando ainda que, caso a competição regresse, será necessários os jogadores terem uma preparação especial.

"Não dá para regressar e jogar logo, mas vai ser um tempo menor que uma pré-temporada. Acredito que bastam duas semanas. Temos uma condição privilegiada, eu pelo menos tenho um quintal, um espaço para fazer um treino. Sinto-me bem fisicamente, nas férias normais não temos esse cuidado de agora. Estamos a ser acompanhados pelo clube, só que em casa", concluiu,