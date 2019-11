Gabriel renova com o Benfica

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:02, atualizado às 20:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica anunciou, esta quinta-feira, uma renovação: Gabriel. O médio brasileiro prolongou o vínculo com os encarnados até 2024.

Com contrato até 2023, Gabriel renovou com o Benfica esta quinta-feira por mais uma época. O médio do Benfica mostrou-se feliz pela renovação e considerou estar a fazer um bom trajeto nas águias.

"Estou muito feliz com esta renovação por mais um ano, é uma forma de reconhecimento do meu trabalho no Clube. O meu trajeto no Benfica está a ser maravilhoso. A melhor coisa que fiz na minha vida foi ter assinado pelo Sport Lisboa e Benfica. Estou muito feliz. Somos uma família, acolheram-me muito bem, de forma excecional quando cheguei", disse em declarações à BTV.

Gabriel, de 26 anos, chegou ao Benfica na época passada oriundo do Leganés e ganhou espaço na equipa com Bruno Lage. De águia ao peito, disputou 45 jogos, marcou um golo e conquistou um campeonato e uma Supertaça. No currículo, conta com passagens por Vasco da Gama do Brasil, no qual começou a carreira, Juventus (onde esteve como junior), Pro Vercelli, Spezia, Pescara, Livorno e Leganés.