Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 21:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Gabriel foi emprestado pelo Benfica ao Al-Gharafa, clube do Catar, até ao final da presente temporada.

Depois de várias semanas afastado dos planos do Benfica, Gabriel foi emprestado ao Al-Gharafa. O clube do Catar fica com opção de compra de seis milhões de euros, que poderá acionar no final da temporada. Com este empréstimo, o clube da Luz poupa cerca de dois milhões de euros em salários.

Gabriel realizou 100 jogos pelo Benfica, tendo marcado cinco golos nas três temporadas de águia ao peito.