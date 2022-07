Gabriel Veron "honrado por estar num clube tão grande como o Porto"

JN Hoje às 18:40 Facebook

Gabriel Veron foi confirmado como reforço do F. C. Porto, que o recrutou ao Palmeiras, líder do Brasileirão. O avançado, de 19 anos, assinou até 2027 pelos dragões.

Na apresentação como novo jogador do F. C. Porto, em pleno Estádio do Dragão, Gabriel Veron disse estar "muito feliz e honrado por estar num clube tão grande". "Não teria uma oportunidade melhor neste momento. Vou dar o meu melhor todos os dias", prometeu.

"O Porto é o maior clube de Portugal. Fiz uma ótima escolha. Quando a vi a proposta não quis ouvir mais nenhuma. Vim muito feliz", acrescentou o avançado, que admitiu ter conversado com o seu antigo treinador, Abel Ferreira, antes de viajar para a Invicta.

"O Abel disse que me espera um campeonato muito forte. Ele falou muito bem do mister (Sérgio Conceição), que ia encontrar um treinador excelente, que é um ídolo para ele. Disse-me que (Sérgio Conceição) é bem mais exigente do que o próprio Abel. Isso vai ajudar-me dentro de campo e fora dele", acredita Veron.

A seu lado, Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente dos portistas, manifestou "muita esperança no sucesso" de Gabriel Veron, que "vem integrar uma equipa campeã". "O seu sucesso será o nosso sucesso. Estou confiante de que acertámos mais uma vez. Vai ser mais um a lutar por novos títulos", sublinhou.

O dirigente disse que está a ser montado "um plantel com as vontades do nosso treinador", e recusou fazer um balanço do mercado. "Há tanta gente nas televisões que é expert em balanços que não vou dizer nada. Dirigimos o clube de dentro para fora, não de fora para dentro para fora", limitou-se a dizer.

Sobre a saída de Francisco Conceição, que rumou ao Ajax pelos 5 milhões de euros da cláusula de rescisão, Pinto da Costa disse ser um "assunto encerrado". "Não alimento polémicas. Qualquer jogador que entre ou saia do F. C. Porto é uma decisão comum entre os jogadores e o clube", referiu.

Gabriel Veron vai vestir a camisola 7 no F. C. Porto. A contratação do antigo avançado do Palmeiras ficou fechada por um valor a rondar os 10,3 milhões de euros.

Em 2019, o reforço dos dragões foi eleito o melhor jogador do Mundial de sub-17, que a seleção brasileira conquistou.

Figura importante no Palmeiras, de Abel Ferreira, ajudou à conquista de duas Taças dos Libertadores. Esta época, marcou dois golos pelo 'verdão', o último dos quais no jogo de despedida do seu antigo clube, frente ao Cuiabá (1-0).