Gabriel Veron lesiona-se num torneio durante as férias no Brasil

O extremo do F. C. Porto Gabriel Veron sofreu uma lesão na coxa, durante um torneio de futebol de dois contra dois que disputou na cidade-natal de Assú. O atleta abandonou a partida e poderá ficar sob a alçada disciplinar dos dragões, por ter participado num evento desportivo durante o período de férias.

Veron fez dupla com André Peres em busca de um prémio monetário de 50 mil reais (cerca de 9,6 mil euros), mas acabou por sentir uma picada na coxa esquerda e abandonou o encontro, entregando a vitória à equipa adversária.

Agora, resta saber a real extensão do problema físico e se o mesmo terá efeitos no arranque de 2023/24, sendo de recordar que o brasileiro teve bastantes lesões na última época, a primeira em que esteve ao serviço dos dragões.

PUB

O F. C. Porto contratou Veron ao Palmeiras no verão de 2022 a troco de 10,25 milhões de euros, com o extremo a ser utilizado por Sérgio Conceição em 26 partidas de 2022/23, tendo marcado um golo e feito uma assistência.