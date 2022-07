Gabriel Veron: O "miúdo" que Abel Ferreira queria potenciar ao máximo

Está para breve o anúncio de Gabriel Veron como reforço do F. C. Porto, ele que é um dos jovens em ascensão no Palmeiras, de Abel Ferreira, sendo visto pelo treinador português como um dos futuros indiscutíveis do emblema brasileiro. O extremo, de 19 anos, deverá chegar por uma verba a rondar os 10 milhões de euros.

Nascido em Assu, município brasileiro no interior do estado do Rio Grande do Norte, Gabriel Veron está prestes a tornar-se o segundo reforço da equipa de Sérgio Conceição - após a chegada de David Carmo - para colmatar as saídas confirmadas de Vitinha (PSG) e Fábio Vieira (Arsenal), além da muito provável venda de Francisco Conceição para o Ajax.

Extremo por natureza, o jogador, de 19 anos, fez toda a formação no Palmeiras, tendo-se estreado na equipa principal, do único clube que conheceu, em 2019, na derrota contra o Fluminense (0-1). A partir daí a sua utilização foi aumentando, gradualmente, até ao ponto em que é um dos jogadores mais requisitados por Abel Ferreira (por exemplo, nesta temporada soma 35 jogos, dois golos e seis assistências).

Recentemente o jogador esteve envolvido numa polémica, por ter sido filmado a consumir álcool num sítio público, fora do horário permitido pelo Palmeiras, tendo inclusive sofrido um corte salarial de 40% no mês de julho. Contudo, após um pedido de desculpas ao plantel, Abel reiterou a sua confiança no jovem brasileiro, confiando-lhe a titularidade no jogo com o Cuiabá. Resultado: o Palmeiras venceu por 1-0, precisamente com um golo de Gabriel Veron.

Os dragões tiveram vida complicada para fechar o negócio, uma vez que o passe do jogador estava dividido. Tiveram de negociar os 60% pertencentes ao Palmeiras, além dos restantes 40, pertença do Santa Cruz de Natal.

A chegada do prodígio brasileiro deve estar para breve, com vários relatos de que partirá do Brasil, rumo a Portugal, entre hoje e amanhã.