Gabriel Veron oficial no Dragão e Botafogo de olho em Tiquinho Soares

JN Hoje às 20:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Em pleno Dragão, Gabriel Veron apresentou-se à nação portista, prometendo "dar o melhor todos os dias". No Arsenal, Oleksandr Zinchenko foi oficializado, enquanto Dodo, lateral direito que já passou pelo Vitória de Guimarães, assinou pela Fiorentina. No Brasil, Tiquinho Soares é pretendido pelo Botafogo, de Luís Castro.

F. C. Porto: Gabriel Veron, avançado de 19 anos, assinou até 2027 pelo F. C. Porto, que catalogou como "o maior clube de Portugal". Na apresentação, em pleno Estádio do Dragão, o jogador disse estar "muito feliz e honrado por estar num clube tão grande". "Não teria uma oportunidade melhor neste momento. Vou dar o meu melhor todos os dias", prometeu.

Vitória de Guimarães: O avançado Bruno Duarte, de 26 anos, deixou os vimaranenses e rumou ao Damac, do principal campeonato da Arábia Saudita. Os minhotos acordaram a transferência do ponta de lança por 600 mil euros, a mesma verba pela qual o contrataram aos ucranianos do Lviv, no verão de 2019, tendo a hipótese de "receber mais 100 mil euros mediante o cumprimento de desempenhos desportivos", lê-se no comunicado publicado no sítio oficial do clube. Nas três épocas que representou o Vitória de Guimarães, Bruno Duarte apontou 23 golos e realizou oito assistências, em 98 partidas oficiais.

Estoril: James Lea Siliki reforça o plantel estorilista para as próximas três temporadas. O médio camaronês, de 26 anos, terminou contrato com o Rennes e chega livre de encargos aos 'canarinhos'. Na última época, Lea Siliki representou o Middlesbrough, cedido pelo o clube francês.

Académico de Viseu: O internacional sub-20 alemão Soufiane Messeguem é reforço em Viseu. O médio centro chega do Erzgebirge Aue, da 2.ª liga alemã, tendo sido formado no Wolfsburgo e passado pelas seleções de sub-18 e sub-20 germânica.

PUB

Sporting da Covilhã: O emblema da Liga 2 anunciou a contratação do trinco equatoriano Sergio Quintero, de 23 anos. O médio era jogador do Barcelona SC, da Série A do Equador, que o cedeu ao Olmedo, do mesmo campeonato, formação pela qual disputou 19 jogos e marcou dois golos.

Arsenal: Agora é oficial. Oleksandr Zinchenko foi apresentado como reforço do Arsenal. O internacional ucraniano custou 37,5 milhões de euros aos 'gunners', que o recrutaram ao Manchester City.

Chelsea: O clube londrino terá ganhado a corrida ao Barcelona pela contratação do central francês Jules Kounde ao Sevilha. Os 'blues' vão pagar mais de 60 milhões de euros pelo passe do internacional gaulês, de 23 anos. Em sentido contrário, Cesar Azpilicueta deixa o Chelsea, em fim de contrato, e vai reforçar o Barcelona.

West Ham: Acordo fechado! Gianluca Scamacca vai ser jogador do West Ham, após os 'hammers' terem alcançado um princípio de acordo com o Sassulo para contratar o ponta de lança italiano, num negócio que pode chegar aos 41 milhões de euros. Na última época, Scamacca, de 23 anos, marcou 16 golos em 36 jogos na Serie A.

Nottingham Forest: Jesse Lingard explicou por que escolheu juntar-se ao recém-promovido à Premier League, Nottingham Forest, em detrimento de regressar ao West Ham. "Os dirigentes trataram-me muito bem desde o início e quiserem fechar o negócio rapidamente. Gostei dessa abordagem agressiva", disse o internacional inglês.

Fiorentina: Dodo, lateral direito que já passou pelo V. Guimarães, foi oficializado como reforço da Fiorentina. O jogador brasileiro, de 23 anos, chega à Serie A italiana proveniente dos ucranianos do Shakhtar Donetsk.

Botafogo: Tiquinho Soares, antigo avançado de Nacional, V. Guimarães e F. C. Porto, está na lista de compras do Botafogo, orientado pelo português Luís Castor. O goleador brasileiro, atualmente no Olympiakos, pode chegar ao 'fogão' por empréstimo do clube grego, com opção de compra. Entretanto, o avançado Luís Henrique (cedido pelo Marselha) e o defesa central Adryelson (ex-Al Wasl) foram oficializados como reforços.