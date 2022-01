Gaitán a caminho do Paços de Ferreira

JN Hoje às 16:01 Facebook

Argentino chega aos pacenses a custo zero depois de ficar livre do contrato com o Peñarol, do Uruguai.

Nico Gaitán está de regresso ao futebol português. Ao que o JN apurou, o extremo argentino, que em tempos brilhou ao serviço do Benfica e que também já representou o Braga, vai ser jogador do Paços de Ferreira, mas a oficialização/apresentação depende de toda a burocracia inerente ao processo.

No Paços de Ferreira, Gaitán irá reencontrar César Peixoto, agora como seu treinador, depois de na primeira época que fez pelas águias ter partilhado balneário com o ex-jogador português.